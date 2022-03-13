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В России приостановили продажу путевок в Турцию

URA.RU сообщило, что в России приостановили продажу путевок в Турцию и Египет

Фото: Pixabay

Директор Екатеринбургского бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова сообщила URA.RU, что в России приостановили продажу путевок в Турцию и Египет, до конца марта полетов не будет.

«По 28 марта включительно полеты в Египет и Турцию не осуществляются. Сейчас у туроператоров идет активная вывозная компания», — сказала Волкова, отметив, что туроператоры и турагенты в марте не хотят продавать туры, потому что, вывозить туристов дорого.

Пр этом генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что вырос спрос на поездки по России. По его словам, продажи выросли где-то в два раза за последние несколько дней. «Турция, Египет не продаются, продаются в основном Эмираты, Мальдивы — единственное направление, которое при любых катаклизмах продается», — добавил он.

Ранее российские туроператоры заметили восстановление продаж летних туров по России после рекордного падения в начале марта. Кроме того, на возобновление роста продаж также повлиял тот факт, что туристы осознали кардинальное изменение формата заграничных поездок (проблемы с международным сообщением, ограниченное число доступных направлений, блокировка российских карт за рубежом) и начали задумываться об отдыхе внутри страны.

Марина Совина
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