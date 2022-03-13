США и Китай проведут переговоры по ситуации на Украине

Помощник Байдена и член Политбюро ЦК Компартии Китая проведут переговоры по Украине

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи проведут переговоры в Риме по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн.

«Стороны обсудят текущие усилия по регулированию конкуренции между двумя странами и обсудят воздействие войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность», — рассказала Хорн. По ее словам, встреча состоится в рамках усилий по поддержке контактов между Вашингтоном и Пекином.

Ранее сообщалось, что Вашингтон пообещал Пекину возможные последствия в том случае, если Китай попытается помочь России справиться с ущербом от западных санкций. Салливан отметил, что США внимательно следят за тем, как идет на деле поддержка Москве со стороны Китая.