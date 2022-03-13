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Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков

Нарколог Шуров заявил, что поведение Зеленского похоже на эффект от психостимуляторов

Фото: Globallookpress.com

Нарколог с 20-летним стажем Василий Шуров в беседе с «Пятым каналом» рассказал, что мимика президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с журналистами выглядело весьма нездоровой. Он выразил свои подозрения в том, что это может быть следствием прекращения эффекта от наркотических средств, которые тот употреблял некоторое время назад.

Специалист согласился с мнением людей, которые наблюдали за пресс-конференцией Зеленского и обратили внимание на то, что тот ведет себя странно. По его словам, похоже, что украинский президент употреблял кокаин или какие-то другие психостимуляторы.

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«Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации, пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается», — заявил Шуров.

Кроме того он отметил неуместные улыбки Зеленского при том, что ситуация достаточно далека от того, чтобы быть веселой. Среди возможных причин подобного поведения он назвал интоксикацию психоактивными веществами или прекращение действий психостимуляторов. Врач заявил, что благодаря окружению украинского президента известно, что тот якобы
давно увлекается кокаином.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером 12 марта. Они созвонились, чтобы обсудить способы прекращения огня на Украине и те действия, которые предпринимает для этого Израиль.

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Марина Совина
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