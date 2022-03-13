Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине

Золотов заявил, что спецоперация России на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы»

Российская военная операция на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», но российские военные продвигаются к намеченным целям. Так о темпах операции высказался глава Росгвардии Виктор Золотов, передает РБК.

«Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах», — объяснил Золотов. Глава Росгвардии выразил надежду на скорую победу.

Ранее сообщалось, что Золотов поучаствовал в богослужении, посвященном православному празднику Торжество православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Предстоятель Русской православной церкви передал ему икону Августовскую икону Божьей Матери. Золотов понадеялся, что икона ускорит победу России в спецоперации на Украине.