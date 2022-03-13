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Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине

Золотов заявил, что спецоперация России на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская военная операция на Украине идет «не так быстро, как хотелось бы», но российские военные продвигаются к намеченным целям. Так о темпах операции высказался глава Росгвардии Виктор Золотов, передает РБК.

«Но это лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан, за спинами стариков, женщин, детей, устраивают огневые позиции в детских садах, школах, в жилых домах», — объяснил Золотов. Глава Росгвардии выразил надежду на скорую победу.

Ранее сообщалось, что Золотов поучаствовал в богослужении, посвященном православному празднику Торжество православия, которое совершил патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя. Предстоятель Русской православной церкви передал ему икону Августовскую икону Божьей Матери. Золотов понадеялся, что икона ускорит победу России в спецоперации на Украине.

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Виктория Кондратьева
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