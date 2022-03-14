Приехавшим в Россию школьникам Донбасса выдадут российские аттестаты

Минпросвещения: приехавшим в Россию школьникам из ДНР и ЛНР выдадут российские аттестаты

Школьникам, которых эвакуировали из Донбасса, выдадут российские аттестаты. О мерах, которые обеспечат детям комфорт при вхождении в систему отечественного образования, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщается на сайте ведомства.

В Минпросвещения совместно с Рособрнадзором приняли решение выдать ученикам выпускных классов аттестаты по итогам текущей успеваемости, добавил Кравцов.

По его словам, во всех регионах ведется работа с родителями прибывших в Россию учеников. Вопросы об устройстве в детские сады и школы, а также об организации детского отдыха «решаются системно и быстро», рассказал министр.

Прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию школьники начали учиться учебных заведениях страны с 28 февраля. Более 13 тысяч детей расположились в 41 регионе России.

Эвакуация мирных жителей с территории ДНР и ЛНР в Россию началась на фоне обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 18 февраля. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном. По последним данным источника ТАСС, почти 222 тысячи человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины.