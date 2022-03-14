Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

Bloomberg: 33 российских бизнесмена и члены их семей попали под новые санкции Австралии

Власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Марис Пейн, передает ТАСС.

Отмечается, что под ограничения попали российский миллиардер Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее США объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. «Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», — говорится в сообщении администрации США. Отмечается, что санкции отрезают указанных лиц от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в страну.