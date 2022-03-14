Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов

Bloomberg: 33 российских бизнесмена и члены их семей попали под новые санкции Австралии

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Власти Австралии ввели санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Марис Пейн, передает ТАСС.

Отмечается, что под ограничения попали российский миллиардер Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, глава «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее США объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. «Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», — говорится в сообщении администрации США. Отмечается, что санкции отрезают указанных лиц от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в страну.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала о симпатии местных к Путину
Россияне вспомнили дешевые «ножки Буша» из 90-х годов
Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов
Ricoh приостановит поставки в Россию
Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота
Названы способы борьбы с жиром на животе после 50 лет
Посольство РФ прокомментировало статью WSJ о запугивании американского бизнеса
Инфекционист прокомментировал возможное завершение пандемии коронавируса
Русский Халк захотел установить новый рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.