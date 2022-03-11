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США ввели санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы

Белый дом объявил о полных блокирующих санкциях против руководителей банков РФ и членов ГД

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

США объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей банков России, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы, говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

«Полные блокирующие санкции в отношении дополнительных представителей российской элиты и членов их семей. Они включают руководителей попавших под санкции банков и членов Думы, которые поддержали законопроект о признании так называемых Донецкой и Луганской республик», — говорится в сообщении администрации США. Отмечается, что санкции отрезают указанных лиц от американской финансовой системы, замораживают все имущество в Соединенных Штатах и запрещают въезд в страну.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию. Кроме того, к середине мая ЕК собирается разработать план, по которому ЕС будет снижать зависимость от российских газа, нефти и угля.

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11 марта генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил, что Европа и НАТО будут продолжать вводить новые экономические санкции до момента конца спецоперации России на Украине. Он также заметил, что санкции государств альянса против РФ нужны для поддержки Украины в текущей ситуации, несмотря на нежелание стран-членов блока их вводить.

Санкции Запада в отношении России были введены после того, как 24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. До этого глава государства подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Алина Гончарова
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