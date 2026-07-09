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Силовые структуры
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14:11, 9 июля 2026Силовые структуры

Реакция Шурыгиной на заключение в СИЗО попала на видео

Суд показал видео с реакцией Дианы Шурыгиной на заключение в СИЗО
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд показал видео с реакцией блогерши Дианы Шурыгиной на заключение в СИЗО по делу о распространении порнографии. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

На кадрах видно, что девушка, поджимая губы, пытается держаться спокойно.

Об изменении ей меры пресечения стало известно ранее, 8 июля. Причиной стало то, что она нарушила условия домашнего ареста и пользовалась телефоном.

В середине июня в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Позже были задержаны и отправлены под домашний арест 24-летняя участница интимных роликов Анастасия Овсянникова и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.

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