Кремль напомнил о бомбардировках США городов в Югославии

Песков заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине поражают лишь военные цели

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о бомбардировках США городов в Югославии и заверил, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации на Украине действуют высокоточным оружием, поражая только военные цели. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, всему миру известен безжалостный стиль США, которые для достижения целей ни во что не ставят жизнь мирных граждан. «Все помнят ковровые бомбардировки бывшей Югославии, ракетные удары по центру Белграда, множественные, ничем не оправданные жертвы в странах Ближнего Востока, совершаемые на протяжении 20 лет преступления в Афганистане, когда одним ударом уничтожались сотни людей на свадьбах и в жилых домах», — рассказал Песков.

По его словам, ВС РФ работают современным высокоточным оружием. Все планы российских властей будут реализованы в утвержденные сроки в полном объеме, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки окончания российской специальной операции на Украине не озвучиваются. Кроме того, он сообщил, что президент России Владимир Путин дал указание не штурмовать немедленно украинские города, в том числе Киев.