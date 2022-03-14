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Чимаев высмеял боксерские навыки чемпиона UFC

Шведский боец ММА Хамзат Чимаев высмеял боксерские навыки чемпиона UFC Камару Усмана

Фото: Mathias Bergeld / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался об американце Камару Усмане. Пост доступен в Twitter спортсмена.

Чимаев опубликовал видео, на котором американец делает замах и пропускает удар левой рукой от соотечественника Хорхе Масвидаля. «Его боксерские навыки», — подписал швед и добавил три смеющихся эмодзи.

В ноябре 2021 года Усман одержал победу во втором поединке против Колби Ковингтона и в пятый раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец ни разу не проигрывал под эгидой промоушена. Его победная серия насчитывает 15 поединков.

Чимаев не потерпел ни одного поражения в MMA. На его счету четыре победы в UFC. Первые три он добыл за 66 дней, что стало рекордом промоушена. Всего в активе Чимаева десять побед в десяти поединках.

Чимаев неоднократно вызывал на бой звезд промоушена — Усмана, Масвидаля, Конора Макгрегора. Он заявлял, что готов драться в разных весовых категориях.

Дарья Коршунова
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