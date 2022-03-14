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Критики назвали лучшие фильмы 2021 года

Фильм «Власть пса» победил в четырех номинациях премии Critics' Choice Awards

Кадр: фильм «Власть пса»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения 27-й премии Critics' Choice Awards. Об этом сообщает CNN.

Критики назвали лучшие фильмы 2021 года. Лента Джейн Кэмпион «Власть пса» победила сразу в четырех номинациях: ее не только признали лучшей картиной, но и отметили в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая режиссура». Среди комедий победу одержала «Лакричная пицца», а среди анимационных проектов — «Митчеллы против машин».

Лучшим актером признали Уилла Смита, который снялся в фильме «Король Ричард». Главной актрисой стала Джессика Честейн — критики отметили ее работу в драме «Глаза Тэмми Фэй». За роли второго плана награды получили Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей») и Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

Ранее 14 марта Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов премии. Обладателем главного приза также стала драма «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. При этом большинство наград получила лента «Дюна».

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Марина Погосян
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