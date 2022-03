Назван обладатель главного приза премии BAFTA

Фильм «Власть пса» режиссера Джейн Кэмпион удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов премии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

75-я церемония вручения наград прошла в Лондоне. Обладателем главного приза стала драма «Власть пса» (The Power of The Dog) режиссера Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. При этом большинство наград получила лента «Дюна» (Dune), в том числе за лучший звук и лучшие визуальные эффекты.

В категории «лучший британский фильм» победил фильм в жанре исторической биографии «Белфаст» (Belfast) режиссера Кеннета Браны. Лучшим фильмом на иностранном языке стала кинолента «Сядь за руль моей машины», а лучшим анимационным фильмом — «Энканто».

Британская актриса Джоанна Скэнлэн получила премию в категории «лучшая женская роль». В фильме «После любви» (After Love) она сыграла Мэри Хуссейн, которая в замужестве обратилась в ислам. После неожиданной смерти своего мужа она обнаруживает, что он вел двойную жизнь. В результате Мэри решает встретиться с другой женщиной. Лучшим актером был признан Уилл Смит: его наградили за лучшую актерскую игру в спортивной драме «Король Ричард».