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Стало известно о трех погибших при падении обломков ракеты в Донецке

ТАСС сообщил о трех погибших и 10 пострадавших при падении обломков «Точки-У» в Донецке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Стало известно о трех погибших при падении обломков ракеты «Точка-У» в Донецке. Информацию передает ТАСС.

По данным агентства, еще 10 человек получили ранения.

Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что возле Дома правительства была сбита ракета «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины.

Очевидцы рассказали «Ленте.ру», что слышали в центре Донецка мощный взрыв, напоминающий попадание артиллерийского снаряда. После этого улицы вокруг затянуло дымом.

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Алевтина Запольская
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