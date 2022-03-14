Стало известно о трех погибших при падении обломков ракеты в Донецке
ТАСС сообщил о трех погибших и 10 пострадавших при падении обломков «Точки-У» в Донецке
Стало известно о трех погибших при падении обломков ракеты «Точка-У» в Донецке. Информацию передает ТАСС.
По данным агентства, еще 10 человек получили ранения.
Ранее глава города Алексей Кулемзин сообщил, что возле Дома правительства была сбита ракета «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины.
Очевидцы рассказали «Ленте.ру», что слышали в центре Донецка мощный взрыв, напоминающий попадание артиллерийского снаряда. После этого улицы вокруг затянуло дымом.