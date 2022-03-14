Стало известно о диверсии националистов на химкомбинате в Донбассе

В Минобороны сообщили о диверсии националистов на Авдеевском коксохимическом комбинате

Отступающие украинские националисты осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом ТАСС сообщил источник в российском Минобороны.

По его словам, после диверсии начался пожар. Сейчас токсичный дым с крупнейшего в Европе химкомбината распространяется на ближайшие к месту ЧП населенные пункты.

28 февраля стало известно об участившихся попытках украинских спецслужб завербовать своих сограждан, проживающих и работающих в России. В пресс-службе управления ФСБ России по Москве и Московской области сообщили «Ленте.ру», что украинцев пытаются использовать для разведывательной и диверсионной деятельности.