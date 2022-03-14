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Среда обитания

Особняк Дерипаски в Лондоне захватили анархисты

Участники британского анархистского движения оккупировали предполагаемый дом Дерипаски

Фото: Nick Edwvards / MailOnline

Участники британского анархистского движения захватили элитный особняк в Лондоне. Предположительно, недвижимостью владеет попавший под санкции Запада российский бизнесмен Олег Дерипаска, передает РИА Новости.

«Оккупировав этот особняк, мы хотим показать солидарность с украинским народом, а также с российским народом, который никогда не давал согласия на это безумие», — заявили активисты на странице группировки resistlondon в Twitter.

Публикацию сопровождает фото дома номер пять на площади Белгрейв-сквер — в одном из фешенебельных районов города. На снимке видно, что из окна здания вывесили украинский флаг, а на козырьке перед входной дверью разместили баннер с надписью «эту собственность освободили» (this property has been liberated).

В публикации также сообщается, что полицейские уже прибыли на место. Участники анархистского движения утверждают, что будут использовать особняк российского бизнесмена для размещения украинских беженцев и поддержки народов всех стран и этнических групп. На момент публикации РИА Новости не получило комментарии от представителей Олега Дерипаски и британской полиции.

10 марта Великобритания ввела санкции против Олега Дерипаски и еще шести российских бизнесменов. Власти страны заморозили предпринимателю активы, запретили сделки с британскими физическими и юридическими лицами, а также ограничили въезд на территорию Великобритании. Кроме того, бизнесмена коснулся запрет на владение, регистрацию, перемещение и использование морских и воздушных транспортных средств (яхты, личные самолеты и прочее).

Ранее попавший под рестрикции Великобритании российский миллиардер Роман Абрамович решил избавиться от недвижимости в Лондоне. Прежде чем оказаться в санкционном списке, бизнесмен собирался продать особняк с пятью спальнями на улице Кенсингтон Палас Гарденс стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (на тот момент более 22 миллиардов рублей) и трехэтажный пентхаус на набережной Челси, который приобрел в 2018 году за 22 миллиона фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
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