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Украина анонсировала возможный обмен военнопленными с Россией

Генпрокурор Украины Венедиктова не исключила скорого обмена военнопленными с Россией

Фото: Народная милиция ДНР / РИА Новости

На Украине анонсировали скорый обмен военнопленными с Россией. Мероприятие допустила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Об этом сообщает ТАСС.

«Не хочу комментировать то, что может нанести ущерб военным, потому что скоро мы можем начать обмены пленных», — рассказала прокурор. Венедиктова не назвала точных дат или времени проведения обмена.

Киевские власти ранее призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) гуманно относиться к российским солдатам, попавшим в плен в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Офис президента Украины Владимира Зеленского аргументировал это тем, что в противном случае Киев рискует лишиться международной поддержки.

Количество пленных с обоих сторон конфликта доподлинно неизвестно. Российские военкоры регулярно публикуют видео с пленными украинцами, а Минобороны России на второй день проведения специальной операции отчиталось о 150 пленных солдатах ВСУ.

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Дмитрий Настасьев
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