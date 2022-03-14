В Финляндии захотели увеличить количество поездов в Россию

В Финляндии планируется запустить дополнительные поезда «Аллегро» из-за роста спроса

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group захотела увеличить количество рейсов скоростных поездов «Аллегро» в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Запустить дополнительные рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом планируется в ближайшую неделю из-за роста спроса. Ожидается, что они будут выполняться в вечернее время.

В настоящее время поезда отправляются дважды в день. В марте ежедневно они перевозят в Финляндию около 700 пассажиров, 70 процентов из которых россияне. Ожидается, что с увеличением количества рейсов в соседнюю страну смогут выезжать около тысячи пассажиров.

Ранее стало известно, что скоростные поезда «Аллегро» продолжают курсировать между Россией и Финляндией и осуществлять пассажирские перевозки. В компании VR Group отметили, что в настоящее время нет никаких санкций на железнодорожное сообщение между странами.