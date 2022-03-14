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Отец выкинул трехлетнего сына из окна и спас ему жизнь

Мужчина выкинул из окна трехлетнего сына ради спасения из пожара и попал на видео

Житель Саут-Брансуик, округ Мидлсекс, штата Нью-Джерси, выкинул трехлетнего сына из окна второго этажа жилого дома и тем самым спас ему жизнь. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в аккаунте местной полиции в Twitter.

Пожар в одной из квартир жилого комплекса начался около восьми часов утра. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя вырывается из окон второго и третьего этажа. Огонь быстро распространялся.

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13 декабря

Мужчина оказался запертым на балконе горящей квартиры. Он был вынужден выбросить трехлетнего сына из окна ради спасения его жизни. Ребенка поймали полицейские и пожарные. После этого они помогли выбраться и отцу мальчика.

В итоге мужчина и ребенок получили незначительные травмы. Им оказали помощь врачи. Еще четыре жителя жилого комплекса надышались дымом. Одного из них госпитализировали. В общей сложности из здания эвакуировали 50 человек. Специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее сообщалось, что в городе Стамбул, Турция, женщина спасла детям жизнь, выбросив их из окна горящей квартиры. Соседи поймали четверых детей при помощи простыни.

Алиса Дмитриева
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