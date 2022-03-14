Кандидат в президенты Сербии проехал по Белграду на машине с флагом

Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России

Кандидат в президенты Сербии Миша Вацич проехал по Белграду на машине с флагом России и буквой Z. Об этом сообщает RT.

Так политик прибыл к зданию избиркома для передачи подписей на выдвижение. По словам Вацича, он не придерживается нейтралитета, а выражает полную поддержку России в спецоперации на Украине.

Ранее в Белграде состоялся автопробег в поддержку спецоперации России на Украине. Автомобилисты установили на свои машины флаги России, Белоруссии, Сербии, Донецкой и Луганской народных республик и выдвинулись колонной в центр столицы Сербии под музыкальное сопровождение из сербских, российских и советских песен. Финальной точкой акции стало здание российского посольства.