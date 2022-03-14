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В Кабардино-Балкарии провели танцевальный флешмоб в поддержку российской армии

Танцевальные ансамбли Кабардино-Балкарии приняли учатие во флешмобе #Россия_Мы

Кадр: ГТРК «Кабардино-Балкария».

В Кабардино-Балкарской Республике провели танцевальный флешмоб #Россия_Мы в поддержку российской армии, солдаты которой участвуют в спецоперации на Украине. Соответствующая информация появилась на местном портале «Вести КБР».

Так, в мероприятии приняли учатие артисты Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» и Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца «Балкария». Во время выступления коллективы исполнили национальный танец, в завершении которого выстроились в форме буквы Z.

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«Сейчас в такое трудное время многонациональному народу России необходимо объединиться. Хоть мы иногда и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России», — пояснили артисты.

Всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области. В ней успели принять участие более 30 регионов страны. Флешмоб призван показать, что многонациональный народ России един и поддерживает Российскую армию.

Ранее сообщалось, что общественная палата Республики Крым запустила поэтический марафон «Своих не бросаем» с 9 марта по 5 апреля 2022 года. Отмечается, что целью мероприятия является создание атмосферы единения и веры в российскую армию, а также поддержки курса президента России Владимира Путина

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