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Украинские военные бросили в Бердянске боевое судно с оборудованием

Российские военные рассказали о брошенном в Бердянске украинском боевом судне «Корец»

Кадр: «Известия»

Моряки Военно-морских сил (ВМС) Украины в спешке бросили боевое судно «Корец» с оружием и боеприпасами в порту Бердянска перед заходом Вооруженных сил России. Об этом российские военные рассказали в разговоре с «Известиями».

«Было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ и сигнальных мин, а также крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов к ним, которых хватило бы на долгие годы обороны Бердянска», — описал трофеи один из военнослужащих.

Он отметил, что о спешке моряков при эвакуации с судна также свидетельствуют наспех брошенные в рубках документы, мобильные телефоны и другое оборудование. Все оружие и боеприпасы, по словам представителя российских войск, будут переданы спецслужбам для утилизации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил информацию о проведении нового раунда российско-украинских переговоров. По его словам, они запланированы на понедельник, 14 марта, и пройдут в формате видеосвязи.

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Алевтина Запольская
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