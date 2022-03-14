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Генсек ООН оценил возможность ядерного конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш счел возможной перспективу ядерного конфликта

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Перспектива ядерного конфликта оказалась в «области возможного». Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова оказалась в области возможного», — выразил обеспокоенность генеральный секретарь. Он назвал повышение уровня готовности российских ядерных сил «леденящим кровь событием».

Гутерриш призвал обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине. Он также заявил о своей надежде на то, что Киев и Москва встанут на путь «дипломатии и мира».

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный. Зеленский добавил, что целью Киева является получить действенные гарантии.

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Николай Чигасов
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