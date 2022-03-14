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Президент Грузии раскритиковала власти и оппозицию из-за Украины

Президент Грузии Зурабишвили осудила действия власти и оппозиции страны по теме Украины

Фото: Ints Kalnins / РИА Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала власти и оппозицию страны за действия на фоне ситуации вокруг Украины в ходе выступления с ежегодным докладом в парламенте. Ее слова передает РИА Новости.

«Сегодня перед страной грешат обе стороны, и позиция, и оппозиция», — подчеркнула глава государства. Она осудила грузинское правительство за подачу заявки на вступление в Европейский союз (ЕС) без подкрепления совместными подписями. По ее словам, кабмин отдает предпочтение партии в принятии решений.

«Кто поверит, что в такой сложной и настороженной обстановке Совет безопасности никогда не собирался, военные угрозы не обсуждались совместно в присутствии верховного главнокомандующего. Эти порочные формы должны быть немедленно исправлены!» — призвала Зурабишвили. В то же время она раскритиковала оппозицию за попытку очернить лицо Грузии на международной арене и представить ее изменившей внешнеполитический курс.

Ранее Зурабишвили предложила парламенту в срочном порядке утвердить должность министра по интеграции в ЕС. Она отметила, что министр может быть выбран из оппозиционеров. Грузия подала заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз 3 марта 2022 года.

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Виктория Кондратьева
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