Владельцы квартир на Западной Украине взвинтили цены на жилье для беженцев

Тернопольские власти заявили о взвинтивших цены для беженцев западных украинцах

На Западной Украине владельцы квартир взвинтили цены для беженцев, прибывающих с востока страны. Эти сообщения подтвердили власти Тернопольской области, сообщает РИА Новости.

«Есть люди, которые относятся с пониманием, принимая у себя десятки переселенцев бесплатно, а есть те, кто хочет на этом (потоке беженцев — прим. «Ленты.ру») заработать», — заявил глава Тернопольской администрации Владимир Труш. Он добавил, что сейчас в городе невозможно найти свободное жилье, а то, что сдано, часто арендовано по цене, намного превышающей привычный уровень.

При этом Труш заверил, что власти области не будут пытаться влиять на решение арендодателей административными или экономическими рычагами. По данным вверенной ему администрации, в Тернопольскую область прибыли более 34 тысяч беженцев из центральной, южной и восточной частей Украины.

Граждане Украины массово эвакуируются из района проведения российской спецоперации по защите Донбасса. Для отъезда мирного населения из зоны операции Москва и Киев договорились об организации гуманитарных коридоров. Большая часть их по требованию Киева ведет на запад страны, но и в Россию уже прибыли более 250 тысяч беженцев.

Ранее помощь для украинских беженцев отправил Казахстан. Самолетом из Алма-Аты в польский город Катовице доставили более 28 тонн лекарств.