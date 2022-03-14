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В правительстве рассказали о спасении строек за счет Китая

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о начале сотрудничества с китайскими компаниями

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Для спасения строек Россия начала сотрудничать с китайскими компаниями по вопросу импортозамещения строительных материалов. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

По словам заместителя председателя правительства, доля импорта в дорожном строительстве составляет всего пять процентов, а в жилом не превышает восьми-десяти процентов. Стройматериалы, которые не получится заменить товарами российского производства, будут замещать за счет поставок из Китая, Индии и других стран.

Хуснуллин отметил, что Россия уже начала заключать договоры с Китаем. «На сегодняшний день мы полностью разложили эту тему, пересматриваем все проектные решения, уже заключаем контракты с китайскими коллегами и максимально меняем на все российское», — заявил вице-премьер.

Ранее в марте Хуснуллин рассказал о разработке мер предотвращения обвала рынка строительства в России. Антикризисный план включает в себя поддержку жилищного строительства и сокращение инвестиционного строительного цикла.

Нина Ташевская
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