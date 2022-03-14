Госдеп призвал Россию не связывать санкции с иранской ядерной сделкой

Госдеп заявил, что России не следует связывать вопросы санкций с ядерной сделкой с Ираном

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что России не стоит связывать вопросы санкций с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он сообщил на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Возможно, вы видели заявление "евротройки" — наших французских, германских и британских партнеров, которое было опубликовано в выходные. В нем говорилось, что никто не должен пытаться использовать переговоры по СВПД для получения гарантий, не связанных с СВПД. Мы, безусловно, поддерживаем это заявление», — высказался Прайс.

По словам дипломата, в национальных интересах США — добиваться того, чтобы Иран был навсегда лишен возможности получить ядерное оружие.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой сообщалось, что Запад якобы допускает, что ядерную сделку с Ираном могут заключить без участия России. Это связано с требованиями Москвы к Вашингтону: она хочет, чтобы Белый дом гарантировал, что антироссийские санкции не нанесут ущерба торгово-экономическому, инвестиционному, военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном.

