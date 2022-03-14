В Казахстане назвали шесть участвовавших в январских беспорядках групп людей

Расследование массовых беспорядков в Казахстане выявило шесть групп протестующих

В Казахстане продолжается расследование массовых беспорядков в январе 2022 года. Правозащитники выявили шесть групп участников протестов. Их назвали силовики на отчете в парламенте, который состоялся 14 марта, передает Orda.

Казахстанские правозащитники разделили участников беспорядков на шесть групп. Пять из них названы стороной «протестующих» — мирные митингующие, группы для создания хаоса и столкновений между мирными гражданами и полицией, группы для силового привода граждан на митинги, руководители маршрутов, натренированные группы захвата, в числе которых могли быть сотрудники самих правоохранительных органов. И одна — правоохранительные органы, которые противостояли всем вышеназванным участникам событий.

Силовики, отчитавшиеся перед депутатами парламента, объяснили, что в очередной раз убедились в организованном характере отдельных групп митингующих. «Обычный охотник во время охоты передвигается боком, скрещивая ноги. Военнослужащий или человек, который прошел специальную подготовку, никогда ноги перекрещивать не будет, он будет передвигаться только приставным шагом», — раскрыл одно из наблюдений министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

Массовые беспорядки прошли в Казахстане в начале января 2022 года. Начавшись с мирных митингов в городах на западе страны, они вскоре переросли в мародерства и грабежи. Больше всех от событий пострадала Алма-Ата, где сожгли мэрию и разграбили множество магазинов. При этом на севере и северо-востоке Казахстана массовых насильственных инцидентов не происходило.

Казахстан до сих пор официально не опубликовал список погибших в результате январских событий. Генпрокурор Берик Асылов пояснил ситуацию с неразглашением списков необходимостью дополнительно изучить их.