Названо главное преимущество армии Китая

Политолог Перенджиев назвал главным преимуществом армии Китая ее численность

Численность армии Китая является ее главным преимуществом, заявил военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал ее одной из крупнейших и хорошо оснащенных в мире, но с недостатком в виде отсутствия боевого опыта.

Сообщения о том, что Россия запросила военную помощь в проведении спецоперации на Украине, являются дезинформацией. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге. «Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — опроверг информацию представитель МИД Китая.

Мощная армия

«Китай закупил достаточно количество военной техники у России — это как раз один из важных, традиционных наших партнеров по военно-техническому сотрудничеству. У него также есть ядерное оружие, военно-морской флот. Мы, кстати, тоже закупаем у Китая двигатели для наших военных кораблей. Но самое главное преимущество Китая — это численность армии. Никто в мире не может поставить под ружье 100 миллионов человек. Китай может. Его людские ресурсы превосходят любую страну в мире, а, может, и несколько стран», — убежден военный политолог.

Но у этой мощной армии, по словам Перенджиева, есть и недостаток: ни ее солдаты, ни генералы не имеют боевого опыта. Они проходят учения, даже совместно с Россией, но никогда не участвовали в реальных боевых действиях.

«Даже американская армия имеет какой-то боевой опыт. Китай же никогда не участвовал в боевых действиях. У России, в свою очередь, армия воюющая, причем непрерывно. Был Афганистан, Чечня, операция по принуждению к миру Грузии, Сирия. Хотелось бы также обратить внимание на то, что дело не только в том, чтобы опыт получали генералы и солдаты, важна еще и проверка боем военной техники. Китай знает, как действует его техника, но опыта работы с ней нет», — сказал Перенджиев.

Китай заинтересуют лаборатории США

Несмотря на всю мощь и качество своей армии, Китай, по убеждению политолога, не станет участвовать в военных действиях на территории Украины: общая политика страны такова, что она старается воздерживаться от любых конфликтов и вести себя максимально осторожно.

«Китайцы не будут взаимодействовать с Россией именно в военном плане. Единственное, в чем они могут быть заинтересованы — это лаборатории. Может, военные следователи Китая приедут их изучить в рамках информационного противостояния с США», — допустил Перенджиев.

14 марта МИД Китая потребовал у американских властей прояснить детали деятельности биологических лабораторий США на Украине. В ведомстве добавили, что действия Вашингтона в этой области вызывают озабоченность у мирового сообщества, поэтому лаборатории необходимо открыть для независимого исследования международных экспертов.