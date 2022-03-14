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В Крыму рассказали о создании сухопутного коридора с Донбассом

Вице-премьер правительства Крыма Мурадов сообщил о сухопутном коридоре с Донбассом

Фото: Владислав Сергиенко / РИА Новости

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал о создании сухопутного коридора с Донбассом. Его слова передает РИА Новости.

«Крым и Донбасс теперь связывает сухопутный коридор по территории Украины», — сообщил Мурадов. По его словам, автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя взята под контроль. «Эта дорога может стать важной для Крыма магистралью, связывающей полуостров с Мариуполем — металлургическим центром Приазовья — и промышленным регионом Донбасса», — указал он.

24 февраля глава республики Сергей Аксенов поручил руководителю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему Днепропетровской воды. 3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в канал.

Марина Совина
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