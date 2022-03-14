Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казани зафиксировали низкий уровень безработицы

Глава Центра занятости Тимур Муллин доложил, что в Казани открыто 22 тысячи рабочих мест

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Власти Татарстана зафиксировали низкий уровень безработицы в Казани и назвали число свободных вакансий для жителей республики. Соответствующую информацию публикует местное издание «Татар Информ».

Глава Центра занятости населения Казани Тимур Муллин доложил, что в настоящее время в столице открыто 22 тысячи вакантных мест от работодателей. Отмечается, что наибольшую потребность в кадрах испытывают следующие отрасли: строительство, транспорт, производство, торговля, образование, гостинично-ресторанный бизнес и здравоохранение.

По словам докладчика, сейчас численность зарегистрированных безработных в городе составляет 3885 человек. В то же время количество открытых вакансий в Казани многократно превышает данный показатель.

Ранее стало известно, что в Казани в рамках Года цифровизации пройдет международный форум разработчиков цифровых технологий. Мероприятие Kazan Digital Week проведут в МВЦ «Казань Экспо» с 21-го по 24 сентября. Форум ориентирован на пользователей и разработчиков цифровых интеллектуальных технологий. Он состоится в гибридном формате.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине
Полковника МВД и офицера ФСБ посадили за взятку в 25 миллионов рублей от Мирона
Премьер-министр Украины выступит вместо Зеленского в ПАСЕ
Яна Рудковская предложила Максу Барских вернуть все российские награды
VK создаст общественный совет по поддержке предпринимателей
В Москве отменили масочный режим
Миллионы ПК оказались отрезаны от Windows 11
Знаменитости вышли в свет с мокрыми волосами и задали новый тренд
Москвичей предупредили о пике роста атмосферного давления в городе
В Кремле допустили взятие под полный контроль крупных городов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.