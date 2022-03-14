В Казани зафиксировали низкий уровень безработицы

Глава Центра занятости Тимур Муллин доложил, что в Казани открыто 22 тысячи рабочих мест

Власти Татарстана зафиксировали низкий уровень безработицы в Казани и назвали число свободных вакансий для жителей республики. Соответствующую информацию публикует местное издание «Татар Информ».

Глава Центра занятости населения Казани Тимур Муллин доложил, что в настоящее время в столице открыто 22 тысячи вакантных мест от работодателей. Отмечается, что наибольшую потребность в кадрах испытывают следующие отрасли: строительство, транспорт, производство, торговля, образование, гостинично-ресторанный бизнес и здравоохранение.

По словам докладчика, сейчас численность зарегистрированных безработных в городе составляет 3885 человек. В то же время количество открытых вакансий в Казани многократно превышает данный показатель.

Ранее стало известно, что в Казани в рамках Года цифровизации пройдет международный форум разработчиков цифровых технологий. Мероприятие Kazan Digital Week проведут в МВЦ «Казань Экспо» с 21-го по 24 сентября. Форум ориентирован на пользователей и разработчиков цифровых интеллектуальных технологий. Он состоится в гибридном формате.