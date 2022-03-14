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Немецкие «Геркулесы» получат защиту от ракет

Самолеты C-130J Hercules ВВС Германии получат систему защиты от зенитных ракет

Фото: Lockheed Martin

Военно-воздушные силы Германии модернизируют военно-транспортные самолеты Lockheed C-130J-30 Hercules («Геркулес»). Самолеты получат систему, которая защитит самолеты от ракет. Об этом сообщает Airforce Technology.

Шесть немецких самолетов получат систему AN/AAR-60 Missile Launch Detection Sensors (MILDS) Block 2, разработанную компанией Hensoldt. Оборудование установят на военно-транспортные C-130J-30 и самолеты-заправщики KC-130J.

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Всего производитель поставит 30 датчиков для самолетов и пять устройств для испытаний. Поставки завершат до января 2023 года. Интеграцию MILDS Block 2 в самолеты американского производства обеспечит компания Terma.

Пассивные датчики MILDS позволяют обнаруживать приближающиеся зенитные ракеты и передавать информацию о направлении полета боеприпаса. Также система может автоматически выставлять помехи.

В декабре 2021 года в справочнике World Air Forces 2022 назвали самые распространенные военно-транспортные самолеты в мире. С-130 стал самым распространенным самолетом в своем классе. В мире эксплуатируют 872 машины этого типа.

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Даниил Иринин
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