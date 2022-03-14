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Названо число выехавших в Молдавию украинских беженцев

Почти 300 тысяч украинских граждан бежали от боевых действий в Молдавию

Фото: Ciro Fusco / globallookpress.com

Почти 300 тысяч украинских беженцев выехали в Молдавию, спасаясь от боевых действий на территории своей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

По данным ведомства, с 24 февраля по 14 марта в страну бежали 297 728 украинских граждан.

«В тот же период территорию Молдавии покинули 198 513 граждан Украины», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что число прибывших в Польшу украинских беженцев с начала боевых действий превысило 1,7 миллиона человек. При этом власти страны не называли количества предельного количества лиц, которых они могли бы разместить на своей территории. ООН оценивает число всех вынужденных украинских переселенцев в 2,5 миллиона.

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Алевтина Запольская
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