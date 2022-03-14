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В США подпишут контракт на производство легких танков

Армия США заключит контракт на производство легких танков MPF летом

Изображение: BAE Systems

В США анализируют результаты испытаний прототипов легких танков, которые разработали в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF). Контракт на производство новых машин могут подписать летом, сообщает Defence News.

Исполнительный директор программы наземных боевых систем армии США бригадный генерал Гленн Дин сообщил, что работы по выбору легкого танка проходят по графику. Решение о серийном производстве машин примут в третьем квартале 2022 финансового года. Первую партию машин планируют построить до 2025 года.

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Армия США намерена заключить контракт на постройку 26 танков с возможностью заказать еще 28 машин и модернизировать восемь прототипов. Дин отметил, что военные уже определили подразделения, которые получат перспективные танки.

Осенью 2021 года два прототипа MPF прошли армейские испытания, которые стали последним шагом перед выбором победителя. В 2018 году для участия в программе выбрали прототип BAE Systems и машину General Dynamics Land Systems (GDLS).

GDLS представила новую машину с системой управления огнем, которая унифицирована с танком M1 Abrams. BAE Systems приняли участие в конкурсе с модернизированным танком M8, который разработали в 1980-х годах.

В январе индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев раскрыл сроки завершения испытаний танка «Спрут-СДМ1». По его словам, государственные испытания легкой плавающей машины завершат в первом квартале 2022 года.

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Даниил Иринин
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