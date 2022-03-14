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Футболист разбил сопернику лицо ударом из тайского бокса и лишился работы

Тайский футболист ФК «Бангкок» разбил лицо сопернику в кровь и потерял место в клубе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ФК «Бангкок», выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионана Таиланда, расторг контракт с футболистом Айтсаретом Нойчабуном из-за инцидента во время матча против команды Университета Северного Бангкока. Об этом сообщает Sportbible.

Встреча прошла в воскресенье. В одном из эпизодов против Нойчабуна были нарушены правила. Игрок жестко отреагировал на действия соперника и разбил ему лицо ударом локтем. Как отмечается в заметке Sportbible, Нойчабун атаковал оппонента ударом из тайского бокса.

Пострадавший игрок Университета Северного Бангкока был госпитализирован с раной верхней губы. Ему потребовалось наложение 24 швов.

За свое поведение Нойчабун лишился работы: вскоре после инцидента «Бангкок» выступил с заявлением, в котором объявил о расторжении контракта с игроком.

Николай Костюков
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