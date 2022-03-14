Сроки выхода новой GTA предсказали

Журналист Крис Клиппель заявил, что GTA VI выйдет не раньше конца 2024 года

Релиз новой игры серии Grand Theft Auto (GTA) ожидается не раньше конца 2024 года. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил игровой журналист Крис Клиппель.

Автор отметил, что студия Rockstar сделала «важный шаг» в развитии GTA VI, однако не стал конкретизировать, в чем именно он заключался. Клиппель рассказал, что процесс разработки новой AAA-игры должен заметно ускориться и компания уже решила связанные с производством проблемы.

Также автор предсказал сроки релиза тайтла. По мнению Криса Клиппеля, анонс Grand Theft Auto состоится до конца 2022 года. «В любом случае, я не думаю, что игра выйдет раньше конца 2024 года», — подчеркнул специалист.

В разговоре с подписчиками своего блога журналист отметил, что после анонса крупных игр до релиза может пройти год или полтора. Также Клиппель объяснил, что сроки выхода GTA VI могут сдвинуться — например, игра может выйти весной 2025 года.

Ранее известный игровой журналист Джейсон Шрайер заявил, что релиз следующей серии GTA должен состояться в 2023 году, однако с высокой долей вероятности сроки выхода перенесут на 2024 год. В начале февраля Rockstar подтвердила разработку новой части Grand Theft Auto.