Ученые зафиксировали начало рождения планет

Испанские астрономы обнаружили зарождение новых планет в двойной звездной системе SVS 13

Группа международных ученых из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) в Испании и Британского регионального центра ALMA (UK-ARC) в Манчестерском университете зафиксировала начало рождения планет в двойной звездной системе SVS 13. Результаты наблюдений описаны в Astrophysical Journal.

Для этого астрономы проанализировали данные 30 лет исследований. С помощью приборов Very Large Array (VLA) и Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), научная группа изучила двойную звездную систему SVS 13, все еще находящуюся в фазе зарождения. Они доказали, что две звезды, которые вращаются вокруг друг друга, окружены дисками из газа и пыли.

Диск из газа и пыли представляет собой спиральную структуру, которая формирует материю в отдельные облака, и в будущем из них могут образоваться планетные системы. Общая масса звезд внутри SVS 13 приблизительно равна массе Солнца. Кроме того, она находится относительно близко к Солнечной системе: на расстоянии около 980 световых лет, что позволяет хорошо ее изучить.

В феврале 2022 года выяснилось, что космический телескоп Джеймса Уэбба способен выявлять наличие хлорфторуглеродов (соединений, образовавшихся в результате производства хладагентов и чистящих средств). Наличие этого признака позволит обнаружить инопланетные цивилизации на экзопланетах.