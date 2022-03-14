Друзья купили остров и основали собственную страну

Двое друзей купили остров в Карибском море за 327 тысяч долларов и основали государство

Двое друзей собрали деньги на покупку острова в Карибском море и решили основать на нем собственное государство. Об этом сообщает Metro.

Гарет Джонсон и Маршалл Майер запустили проект Let's Buy An Island («Давайте купим остров») в 2018 году. Они начали собирать деньги с помощью краудфандинга, чтобы купить необитаемый остров, превратить его в туристический центр, делить доходы между пайщиками и позволить каждому из них жить там. «Кто не мечтал основать собственную страну? Особенно в мире, где случились [бывший президент США Дональд] Трамп, ковид и Brexit?» — объяснил свою идею Джонсон в интервью.

К декабрю 2019 года друзьям удалось собрать около 327 тысяч долларов США, чтобы купить остров Coffee Caye площадью около 4,8 тысячи квадратных метров у побережья Белиза. Новую страну назвали Княжество Айлендия.

Хотя новое государство пока не признано, оно обладает собственными флагом, гимном и правительством. Участниками проекта стали инвесторы из 25 стран, каждый из которых имеет право голоса во время принятия государственных решений, несмотря на то, какую сумму он внес. При этом минимальной взнос равнялся 3250 долларам США. «Мы настолько близки к собственному государству, насколько это возможно без армии и флота», — гордо заявил Джонсон.

В 2020 году сообщалось, что четверо экоактивистов уехали на остров в командировку и пропустили пандемию. Чарли Томас, Мэтт Бутшек II, Наоми Ворчестер и ее муж Мэтт Саунтер были отрезаны от цивилизации с февраля по ноябрь 2020 года, и очень удивились переменам, случившимся в мире.