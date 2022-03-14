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В Кремле опровергли запрос Киевом телефонного разговора с Путиным

Дмитрий Песков опроверг запрос администрацией Зеленского разговора с Владимиром Путиным
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Киев запрашивал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом РИА Новости.

Песков ответил на вопрос, поступал ли такой запрос от администрации украинского президента Владимира Зеленского в понедельник, 14 марта, или на прошлой неделе.

«Нет», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об «устранении Путина» подрывают авторитет министра иностранных дел. Помимо этого, высказывание вызывает сомнения в профессиональной пригодности руководителя внешнеполитического ведомства.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей украинской делегации на переговорах с Москвой является добиться его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Вместе с тем он отметил, что это сложная история и тяжелый путь, но нужный.

Марина Совина
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