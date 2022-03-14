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Обвиненную польским женихом в мошенничестве россиянку защитил Верховный суд

Верховный суд РФ защитил россиянку и отменил решение о возврате денег ее польскому жениху

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд Российской Федерации защитил россиянку из Йошкар-Олы, которую ее иностранный жених обвинил в мошенничестве. Как пишет РИА Новости, суд отменил решение о возврате денег.

Согласно материалам дела, девушка познакомилась с поляком на сайте знакомств весной 2019 года. Отношения развивались, и вскоре пара начала обсуждать свадьбу. Мужчина помогал россиянке финансово: он переводил деньги на погашение ипотеки, покупку мобильного телефона и оформление визы в Польшу.

В какой-то момент отношения пары разладились, и бывшие возлюбленные приняли решение о расставании. Тогда поляк написал заявление о мошенничестве и после отказа в возбуждении уголовного дела подал в суд. Суды трех инстанций встали на его сторону и обязали россиянку вернуть деньги, признанные неосновательным обогащением.

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За девушку вступился Верховный суд, отменил решение о возврате и направил дело на повторное рассмотрение. «Судами не принято во внимание, что перечисление денежных средств осуществлялось многочисленными платежами, однако никаких доказательств того, что они осуществлялись на условиях возвратности либо в осуществление какого-либо имеющегося между сторонами обязательства, в материалах дела не имеется и истцом не представлено (...). В своих возражениях ответчик указывала, что вопрос о возврате денежных средств возник лишь после того, как было принято решение о незаключении брака», — отметили в суде.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара обманула 66 мужчин из Норильска и стала миллионершей. Мошенница жаловалась мужчинам на тяжелую жизнь и проблемы с финансами, после чего просила помочь и перевести деньги на ее карту.

Евгения Черкасова
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