Силы ДНР заблокировали поставки оружия для украинских военных в Мариуполь

Пушилин сообщил, что ДНР заблокировала поставки оружия для украинских военных в Мариуполь

Силы ДНР заблокировали все поставки оружия и техники для украинских военных в Мариуполь. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова цитирует РИА Новости.

«В Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает», — подтвердил он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении почти всех огневых точек неонацистов в пригородах украинского Мариуполя. Спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру Мариуполя, что позволило разблокировать населенный пункт, открыть гумкоридоры и начать массовую эвакуацию населения.

12 марта в Минобороны заявили, что в Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают сотни тысяч людей, включая иностранцев. По утверждению, националисты пресекают любые попытки выхода из населенного пункта и угрожают мирным жителям расправой.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.