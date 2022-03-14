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Звезда «Уральских пельменей» рассказал об отношениях с коллегами

Звезда «Уральских пельменей» Рожков рассказал, что редко видится с коллегами вне сцены
Андрей Рожков

Андрей Рожков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал об отношениях с коллегами. По его словам, он редко видится с участниками коллектива вне сцены. Этим он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам Рожкова, он часто встречается с коллективом «Уральских пельменей» на сцене, поэтому встреч вне работы не происходит. «Мы так часто вместе встречаемся на сцене, за кулисами, на репетициях, что уже вне сцены встречаться сил совершенно никаких нет», — поделился юморист.

Участник «Уральских пельменей» также рассказал о знакомстве с коллегой Вячеславом Мясниковым. По словам Рожкова, именно он способствовал тому, чтобы юморист стал частью команды. «Он был участником команды КВН "Парни с лесоповала". Сразу я его заметил. Он был такой яркий, харизматичный. И я его позвал к нам в команду. Это было, наверное, лет 20 назад. С тех пор мы с ним дружим», — поделился он.

Ранее Мясников объяснил, почему они с Рожковым отказались от выступлений с основным составом «Уральских пельменей». Актер опроверг слухи о том, что рассорился с другими участниками проекта из-за денег. По словам артиста, они с коллегой хотят больше проявлять себя на сцене и поэтому решили отделиться от коллектива.

Осенью 2018 года стало известно, что звезды шоу «Уральские пельмени» Мясников и Рожков начали выступать дуэтом под названием «Ваши пельмени» и перестали гастролировать с основным составом проекта. При этом на время записи выступлений для телеканала СТС артисты присоединялись к «Уральским пельменям».

Асель Минбаева
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