Россия приготовилась ввести запрет на экспорт зерна

Минсельхоз и Минпромторг России предложили ограничить экспорт пшеницы с 15 марта

Россия с 15 марта по 30 июня может ввести запрет на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз.

Проект постановления правительства о временном запрете на вывоз из страны основных зерновых культур ведомство подготовило вместе с Минпромторгом. Зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что завизировала проект по запрету экспорта зерновых до 30 июня, вывоз будет разрешен в пределах квоты по лицензиям, передают РИА Новости.

На долю России и Украины приходится до 30 процентов мировых поставок пшеницы. «Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис», — ранее написало немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

На данный момент запасы зерна достигают 57 миллионов тонн, что является минимальным за девять лет показателем. Таких объемов миру хватит на 27 дней, а без ресурсов России и Украины — менее чем на 21.

Между тем майские фьючерсы на пшеницу 2 марта выросли на 7,1 процента к предыдущему дню и показали максимальное значение за 14 лет в 11,34 доллара за бушель (38,691 килограмма).