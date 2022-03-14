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Названы подробности новых антироссийский санкций

Financial Times узнало о планах ЕС ввести новые санкции против российских госкомпаний

Фото: Pixabay

Евросоюз готовится ввести новые санкции в отношении Романа Абрамовича и еще 14 российских предпринимателей. Об этом узнала Financial Times.

По информации издания, на рассмотрении ЕС находится очередной пакет экономических санкций против российских государственных предприятий, ведущих свою деятельность в сферах авиации и судостроения. Также обсуждаются вопросы введения рейтингового запрета в отношении российских банков, запрета импорта продукции черной металлургии и новых инвестиций в энергетический сектор страны. Кроме того, вероятен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Ранее в представительстве Франции в ЕС заявили, что доработка и утверждение новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов ожидаются в понедельник, 14 марта. Утверждалось, что Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий уже представили свои предложения по санкциям против Москвы, которые были сформулированы по итогам неформального саммита европейских лидеров в Версале и обсуждений данного вопроса с международными партнерами Евросоюза.

Марина Совина
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