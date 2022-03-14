Ранее судимого россиянина заподозрили в убийства матери и жены

В Ставрополе мужчину задержали при попытке суицида после убийстве жены и пожилой матери

В Ставрополе задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено утром 12 марта в Северо-Западном районе города. Во время конфликта с 67-летней матерью мужчина, находясь в неадекватном психоэмоциональном состоянии, сначала начал душить пожилую женщину, а после ударил ее ножом в спину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Когда с работы вернулась 37-летняя жена злоумышленника, он задушил и ее, а после ушел в гараж, чтобы совершить суицид. Однако воплотить задуманное ему не удалось: его остановили полицейские.

В отношении задержанного возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью»). Выяснилось, что ранее он отбывал наказание по делу о незаконном обороте наркотиков. На время следствия мужчину поместили в СИЗО.

6 марта сообщалось, что в Тольятти 30-летний россиянин зарезал сестру и напал с ножом на отца-пенсионера.