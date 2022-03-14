В ДНР раскрыли цели сбитой над Донецком украинской ракеты

НМ ДНР сообщила, что целью украинской ракеты «Точка-У» были Дом правительства и телецентр

В Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) раскрыли цели сбитой над Донецком украинской ракеты «Точка-У». Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

В НМ ДНР заявили, что вооруженным силам республики удалось заполучить ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов «Точкой-У». По данным ведомства, ракетой планировалось поразить Дом правительства, радиотелецентр и военкомат.

14 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что над городом была сбита «Точка-У», выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ). Позже стало известно, что ракета несла кассетный заряд, запрещенный многими странами мира в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко, в результате падения обломков снаряда погибли 20 человек. Всего в больницы Донецка были доставлены 35 пострадавших.