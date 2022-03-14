Экстремалы впервые добрались на машинах до брошенного арктического острова

Экстремальные путешественники добрались на джипах до брошенного острова Вилькицкого

Экстремальные путешественники, среди которых были члены Русского географического общества, впервые добрались на джипах до брошенного арктического острова Вилькицкого. Так далеко на обычных машинах еще никому не удавалось продвинуться, сообщает портал «Вести-Ямал».

Доехать до острова россияне сумели на трех внедорожниках и уникальном вездеходе «Бурлак». Команда экстремалов совершила переход по морскому льду через Енисейский залив, пролив Овцина, с последующим выходом к Карскому морю.

Один из джипов в пути сломался, но путешественники починили авто своими силами.

Брошенный остров, который был целью экстремалов, располагается на юго-западе Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Эту землю относят к территории Ямала. Ширина острова Вилькицкого составляет девять километров, длина примерно 18.

В прошлом на этой земле размещали пограничников и метеорологов. Однако в настоящее время остров пришел в запустение и стал домом для моржей и белых медведей.

Ранее сообщалось, что на Ямале прошедших более 600 километров ради обеда с вахтовиками двух белых медвежат решили отправить на полуостров Явай.