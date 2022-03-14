Российский психолог назвала упражнение для борьбы с тревогой

Российский психолог Дарья Яушева предложила практику, способную побороть тревожные мысли

Российский клинический психолог Дарья Яушева назвала упражнение, способное помочь в борьбе с чувством тревоги. Свои рекомендации специалист дала в интервью «Ленте.ру».

Она предложила сделать практику «Автобус с мыслями», которая поможет побороть мысли, провоцирующие или усиливающие тревогу. «Сначала представьте, что вы — водитель автобуса, следующего по определенному маршруту. В автобусе едут ваши негативные мысли. Далее представьте каждую мысль-пассажира: что она говорит и как она выглядит? Для удобства описание можно записать», — сказала Яушева.

Далее человеку нужно разобраться с каждой из этих тревожных мыслей и высадить ее из воображаемого автобуса, сказав напоследок слова, которые он сам выберет. Психолог рекомендовала не стесняться в выражениях. «Когда все негативные мысли выйдут, откройте двери для позитивных и мотивирующих мыслей. Пусть они будут ехать в вашем автобусе и вдохновлять вас», — подытожила специалист.

Ранее популярный британский психолог Пол Тейлор назвал три метода, с помощью которых можно преодолевать и контролировать чувство тревоги. Согласно одному из них, нужно понемногу подвергать себя тому стрессу, который вызывает наибольшую тревожность.