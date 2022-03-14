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Ветераны российского футбола обратились к ФИФА и УЕФА

Ветераны российского футбола попросили ФИФА и УЕФА снять санкции

Фото: Taljat David / Shutterstock

Ветераны российского и советского футбола призвали снять санкции с отечественных футбольных команд. Их открытое письмо приводит РИА Новости.

Союз ветеранов попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) пересмотреть решение об отстранении России от всех международных соревнований. По их мнению, санкции организаций являются примером дискриминации по отношению к российским футболистам и болельщикам. «Сотни спортсменов не смогут реализовать свою мечту прямо сейчас, а многие, что еще хуже, откажутся даже от самой мечты», — подытожили бывшие футболисты.

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Письмо подписали Никита Симонян, Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Георгий Ярцев и другие.

Из-за санкций УЕФА и ФИФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была играть в стыковых матчах за выход на мундиаль. Кроме того, российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

Анастасия Борисова
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