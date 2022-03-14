Полиция связала основателя ChronoPay с обналичиванием миллиардов в даркнете

«Ъ»: Врублевскому вменяют обналичивание 4 млрд рублей через «Дьявол процессинга» в Hydra

Основателя компании ChronoPay Павла Врублевского подозревают в мошенничестве на полмиллиарда рублей и обналичивании около четырех миллиардов рублей через площадку, именуемую «Дьявол процессинга», для даркнета Hydra. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи МВД считают, что Врублевский с сообщниками использовал для совершения преступлений подконтрольные ему онлайн-сервисы King-donate и Inferno Pay. Ему вменяют внедрение мошеннической схемы, которая выглядела следующим образом: граждане получали СМС со ссылками на фишинговые сайты известных компаний и организаций с предложениями принять участие в розыгрышах и лотереях. Все обратившиеся, естественно, выигрывали, но чтобы забрать приз человеку надо было заплатить комиссию, размер которой доходил до 15 тысяч рублей. Под таким предлогом у людей выманивались крупные суммы. В результате таких действий пострадали не менее 100 тысяч граждан.

Площадка Inferno Pay, которую полиция связывает с Врублевским, занималась обналичиванием в теневом интернете с комиссией до 30 процентов. С ее помощью было выведено не менее четырех миллиардов рублей.

Врублевский свою вину не признает. Он был задержан 10 марта. Сотрудниками МВД проведено более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро.