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Бывший начальник отдела полиции попался на взятках от российского бизнесмена

В Омске экс-сотрудника полиции обвинили в получении взяток на 1,8 миллиона рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Омске бывшего начальника отдела полиции №5 обвинили в получении взяток в размере 1,8 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 14 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемый попался на взятках от российского бизнесмена. Летом 2018 года экс-сотрудник полиции получил от бизнесмена 1,3 миллиона рублей. За деньги он обещал поспособствовать в расследовании дела о присвоении денег фирмы, в которой взяткодатель был одним из руководителей. Помимо этого, в декабре 2021 года этот же предприниматель передал еще 500 тысяч рублей за заведомо незаконные действия в его интересах.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. В отношении сотрудника полиции было возбуждено дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На время следствия мужчину поместили в СИЗО. Позже он был уволен из органов.

23 апреля сообщалось, что в Москве задержали троих полицейских за взятку в 12 миллионов рублей от потерпевшего.

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Елизавета Новикова
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